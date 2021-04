Les services Apple cartonnent, avec 660 millions d’abonnés payants

La marque à la pomme se rapproche doucement du milliard d’abonnés à ses services. En un seul trimestre, l’entreprise a séduit 40 millions de nouveaux utilisateurs.

145 millions en un an

C’est le nombre de nouveaux abonnés enregistrés par Apple en un an, pour un total de 660 millions. La catégorie service rapporte donc 16,9 milliards à la firme de Cupertino, soit une augmentation de 27%. Une augmentation qui est par ailleurs supérieure de 10% par rapport aux prédictions.

Lire aussi : iOS 14.5 : voici comment déverrouiller votre iPhone lorsque vous portez un masque

Les services d’Apple, qui sont fortement liés aux écrans de la marque, suivent donc la tendance. À mesure qu’Apple écoule de plus en plus d’iPhone, d’iPad ou de Mac (ce qui est le cas ces derniers mois), les services séduisent de plus en plus d’utilisateurs.

Parmi les services concernés, on retrouve :

L’App Store

iCloud

iTunes / Apple Books

Apple Pay

Apple Care

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

Apple Fitness+ (pas disponible chez nous)

Apple News+ (pas disponible chez nous)

Apple Card (pas disponible chez nous)

Le bundle Apple One (qui reprend Music, TV+, Arcade et iCloud chez nous)

Lire aussi : Votre housse Magic Keyboard ne fonctionnera pas avec le nouvel iPad Pro

Et la firme californienne ne s’arrête pas en si bon chemin. Lors de la dernière Keynote, Tim Cook a annoncé l’arrivée d’un mode famille pour la carte de crédit Apple Card et l’arrivée de podcasts payants. De quoi prolonger le succès de cette catégorie.