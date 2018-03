Les séries d'Apple pourraient débuter en mars 2019

Tout comme Netflix et Amazon, Apple s'est lancé dans la création de séries originales. Selon le New York Times, ces nouveaux programmes pourraient être lancés entre mars et l'été 2019.

Les 40 employés de la nouvelle division Apple Worldwide Video auront fort à faire pour imposer un nouveau service de streaming supplémentaire aux utilisateurs. Installée prochainement dans un bâtiment flambant neuf, d'une superficie de 12 000 mètres2, cette équipe prépare actuellement plusieurs types de programmes, du drame aux dessins animés pour enfants, en passant par des programmes conçus spécifiquement pour l'Amérique Latine et l'Europe.

D'après le Wall Street Journal, Apple s'apprêtait à débourser plus d'un milliard de dollars pour sa première année dans ce nouveau business, mais selon un récent article du New York Times, la somme aurait déjà été dépassée, tout en restant bien inférieure aux 8 milliards mis sur la table par Netflix pour 2018.

Concernant le type de séries que proposera Apple, elles viseront les cérémonies de remises de prix, de type Emmy et Golden Globes. Pas question ici de proposer du contenu pour tous les publics comme Netflix. Pour cette première année, Apple souhaite mettre en ligne des séries de luxe, en recrutant de grands noms à la création et à la supervision de tous ces projets.

Zack Van Amburg et Jamie Erlicht ont d'ailleurs quitté Sony Pictures Television (le duo travaillait sur la série Breaking Bad) pour diriger Apple Worldwide Video. Quant aux 12 programmes attendus, 9 auraient été commandés immédiatement, sans passer par la case pilote. Voici une liste non exhaustive de ce qui devrait arriver :

Un remake de l'anthologie Amazing Stories par Steven Spielberg

Un thriller psychologique par M. Night Shyamalan (Le sixième sens)

Un drame par Damien Chazelle (La La Land)

Un space opera par Ronald D. Moore (Battlestar Galactica)

Une série sur le basketball inspirée par le joueur Kevin Durant

Un documentaire sur des maisons hors du commun

Un série futuriste par Francis Lawrence (Hunger Games)

Un drame avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon

Une comédie avec Kristen Wiig (Bridesmaids)

Un drame avec Octavia Spencer (La forme de l'eau)

Une liste impressionnante sur papier. De quoi oublier les deux premières tentatives d'Apple en matière de contenu original, à savoir Carpool Karaoké et l'émission de télé-réalité Planet of the Apps. Apple déclare vouloir miser sur la qualité plus que sur la quantité, mais rien ne dit que le pari sera réussi. En face, la concurrence n'attend pas la firme de Cupertino pour abattre ses meilleures cartes.