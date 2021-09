Les Reels d’Instagram, la copie TikTok maison, débarquent sur Facebook

Dans un premier temps, les Reels apparaîtront sur Facebook aux États-Unis.

La guerre entre TikTok et Instagram se poursuit avec l’intégration du format Reels au sein de l’application Facebook. Ce n’est évidemment pas la première fois que le réseau social absorbe une fonctionnalité née sur une autre application détenue par l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg.

On se souvient notamment de l’intégration des stories (un format cette fois copié non pas sur TikTok mais sur Snapchat) dans l’interface Facebook classique. Par la suite, en plus d’afficher les stories Instagram, Facebook a également permis leur création.