Les publicités verticales arrivent sur YouTube

“Les annonces vidéo verticales constituent un formidable outil pour diffuser votre message sur mobile et permettent de communiquer de manière adaptée aux préférences d'affichage de vos clients”, explique Google sur son blog. Selon Neal Mahon, chef produit chez YouTube, les annonces verticales étaient particulièrement réclamées par les annonceurs. “De plus en plus de vidéos sont tournées verticalement, et nous souhaitons tirer parti de la totalité du lecteur, sans bandes horizontales noires sur le côté”, déclarait-il au site The Drum.