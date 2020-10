Les produits “Made By Google” sont désormais fabriqués à l’aide de matériaux recyclés

Il n’est pas toujours facile de recycler les éléments qui composent nos appareils électroniques, c’est d’ailleurs pour cette raison que le seconde main et les appareils reconditionnés ont le vent en poupe et sont de plus en plus plébiscités par une population consciente de son impact sur la nature et volontaire de diminuer celui-ci.

Apple annonce réduire sa consommation de terres rares et son impact sur l’environnement, alors qu’en 2019, Google avait promis que d’ici 2022, ses produits seraient fabriqués avec des matériaux recyclés. Une promesse tenue, avec deux ans d’avance.

Les produits Pixel, Pixelbooks, Google Home ou encore les appareils Nest et les accessoires (coques pour smartphones, etc.) contiennent donc des matériaux recyclés. Évidemment, cela ne signifie pas que l’entièreté des produits est constituée de matériaux recyclés, mais c’est un début pour la firme, explique David Bourne, Sustainability Systems Architect pour Google.

“L’accent mis par Google sur l’incorporation de matériaux recyclés dans la conception de notre matériel soutient non seulement nos engagements en matière de développement durable, mais permet également à nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’investir et de développer en toute confiance ces types de matériaux afin que l’industrie de l’électronique grand public puisse également les utiliser.”

Jusqu’à 100% d’aluminium recyclé

Selon la firme de Mountain View, la face arrière du Pixel 5 est constituée à 100% d’aluminium recyclé. La nouvelle enceinte Nest Audio contient 70% de plastique recyclé. Quant à la plaque de fixation du nouveau Nest Thermostat, elle contient 75% de plastique recyclé post-consommation.

Désormais, la nouvelle promesse de Google est de se débarrasser complètement du plastique pour ses emballages, et ce dès 2025. Les packagings seront alors 100% sans plastique, et 100% recyclables. Y compris le support qui maintient le téléphone en place, les attaches pour les câbles et le plastique de protection placé autour de la boîte. Puisque la pandémie de Covid-19 a changé la manière de consommer de nombreuses personnes, il était important pour la firme de s’aligner sur les nouvelles valeurs des consommateurs.

“Nous continuerons à garantir la neutralité carbone de tous les envois de matériel Made by Google vers et depuis nos clients directs. Et nous voulons aller plus loin en nous assurant que la boîte du produit elle-même est durable et recyclable. D’ici 2025, nous nous engageons à rendre nos emballages de produits 100% sans plastique et 100% recyclables. Nous avons déjà réduit l’utilisation de plastique dans nos emballages depuis 2016, mais nous avons beaucoup de travail à faire pour atteindre ce nouvel objectif. Pour y arriver, nous devons découvrir des matériaux alternatifs et recyclables qui continueront de protéger nos produits. Il faudra nouer des partenariats avec nos fournisseurs, bricoler en laboratoire et partager les connaissances acquises dans l’industrie, mais nous y arriverons”, soutient Google.