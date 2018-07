Les premières photos du Google Pixel 3 XL ont fuité - © Tous droits réservés Les premières photos du Google Pixel 3 XL ont fuité - © Tous droits réservés Les premières photos du Google Pixel 3 XL ont fuité - © Tous droits réservés

Enfin, on apprend que les nouveaux Pixel (en version classique et XL) pourraient être accompagnés d’un support de recharge sans fil, baptisé Pixel Stand. C’est la version Android de l’application officielle Google qui a balancé l’info malgré elle. Dans le code, on retrouve la mention "Dreamliner", qui serait le nom utilisé en interne pour la recharge sans fil. Une info qui s’est vérifiée lors d’une récente mise à jour (la version 8.14 plus précisément), où l’on peut lire ce genre de phrase : "Get personalized help when your phone is on your Pixel Stand". Soit : "Obtenez une aide personnalisée quand votre téléphone est posé sur votre Pixel Stand". Et vu que les photos du Pixel 3XL dévoilent un dos en verre, la recharge sans fil sera sans aucun doute de la partie. Google devrait confirmer toutes ces infos cet automne, lors de l’édition 2018 de sa conférence Made by Google.