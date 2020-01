Les PC portables du futur s'exposent au CES 2020

Une fois n'est pas coutume, les PC ont été les véritables stars de cette édition 2020 du CES qui se termine ce vendredi 10 janvier à Las Vegas (États-Unis), avec notamment la présentation de modèles inédits dotés d'écrans pliables ou bien encore compatibles 5G.



Pc à écran pliable

Le CES 2020 aura donc été marqué par l'apparition des tous premiers PC portables équipés d'écrans pliables. Pour la plupart, il s'agit encore de prototypes, à l'image de ceux présentés par Intel et Dell. Dans les deux cas il s'agit de PC hybrides qui une fois entièrement ouverts peuvent faire l'objet d'une tablette tandis que disposé de manière plus classique ils peuvent faire cohabiter plusieurs applications et même proposer un clavier virtuel.

Mais un constructeur a décidé de franchir le cap et de lancer prochainement dans le commerce le premier modèle du genre. Il s'agit de Lenovo, le plus grand vendeur d'ordinateurs au monde. A Las Vegas, le constructeur chinois a levé le voile sur le ThinkPad X1 Fold, doté d'un écran de 17 pouces de diagonale pliable. Entièrement déplié il prend donc l'aspect d'une tablette, tandis qu'en position classique, il propose deux écrans tactiles de 12 pouces environ. A noter que Lenovo prévoit aussi d'y adjoindre un clavier vendu séparément. Ce Lenovo ThinkPad X1 Fold est attendu dans le commerce d'ici l'été 2020 aux États-Unis à partir de 2.499 dollars.

D'ici la fin de l'année, Lenovo, mais aussi Dell et probablement d'autres devraient surfer sur cette nouvelle vague. Tous bénéficieront alors de Windows 10X, une déclinaison du système d'exploitation spécialement conçue pour cette nouvelle catégorie d'appareil.

Compatibles 5G

A priori, ces premiers modèles à écran pliable devraient également être compatibles 5G, l'autre grosse tendance de cette année. En effet, à l'image des smartphones, les PC portables vont bientôt pouvoir gagner en mobilité en se connectant en très haut débit lors de déplacements, tout en continuant à profiter du WiFi domestique.

Baptisé Yoga 5G, ce nouveau modèle est équipé d'une puce Qualcomm Snapdragon 8cx avec modem X55 5G intégré. L'ordinateur dispose ainsi d'un emplacement pour une nano SIM et s'avère même compatible e-SIM. Le constructeur annonce en outre une autonomie record de 24 heures. Ce Lenovo Yoga 5G devrait être commercialisé aux États-Unis dès le printemps 2020 à partir de 1.499 dollars.

D'autres PC attendus

D'autres annonces n'ont pas manqué de faire parler d'elles, à l'image de l'Acer ConceptD 7 Ezel, un PC hybride assez révolutionnaire offrant jusqu'à 5 modes de fonctionnement grâce à sa double charnière. Sa disponibilité n'a cependant pas encore été annoncée.

Autre PC spectaculaire, l'Asus ROG se présente quant à lui comme le portable 14 pouces le plus performant du marché à destination des joueurs. Il sera d'ailleurs disponible en France début avril à partir de 1.399 euros.

(CES, du 7 au 10 janvier 2020 à Las Vegas, site : ces.tech)