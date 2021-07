Les objets connectés en plein boost mais quel est leur avenir ?

Viennent ensuite les gadgets pour poignets (36% des ventes mondiales), avec notamment les montres connectées enregistrant le nombre de pas, le rythme cardiaque et même les niveaux d’oxygène . "Tout le monde fait beaucoup plus attention à sa santé et ces objets connectés aident beaucoup", a expliqué Neil Mawston, de Strategy Analytics.

Le chinois Huawei a ainsi lancé une nouvelle montre connectée avant le début du salon de Barcelone, qui inclut pour la première fois un capteur de haute précision qui détecte la température de la peau. "Nous pensons que les fabricants vont continuer à ajouter des capteurs sur leurs appareils", prévoit Leo Gebbie, analyste chez CCS Insight, qui estime que 1,2 milliard d’objets connectés seront en circulation fin 2025.

Même si le marché reste dominé par les grands groupes comme Apple et Samsung, des entreprises plus petites axées sur des marchés bien particuliers sont "en pleine croissance", assure Ramon Llamas, spécialiste des objets connectés chez le consultant IDC.

La firme indienne boAt est ainsi devenue le cinquième fabricant mondial de gadgets connectés en visant uniquement l’Inde avec des écouteurs sans fil à bas prix. Mais avec de plus en plus d’entreprises sur ce créneau, leurs produits deviennent de plus en plus difficiles à différencier pour le consommateur, prévient M. Gebbie.