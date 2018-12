Les nouvelles Xbox pourraient arriver plus vite que prévu

On en sait un peu plus sur le projet Scarlett, le nom donné au développement des prochaines Xbox de Microsoft.

Selon Windows Central, la nouvelle génération de Xbox, attendue pour 2020, aurait pour nom de code Anaconda. Soit un autre nom de reptile, après Durango pour la Xbox One (du nom d’un lézard que l'on trouve dans la région de Durango au Mexique) et Scorpion pour la Xbox One X.

"Anaconda" est définie par Windows Central comme équivalente à l’actuelle Xbox One X, avec cependant un processeur et des graphismes légèrement améliorés. Quant au stockage, Microsoft opterait pour du SSD afin de réduire les temps de chargement. Une autre console, nom de code Lockhart, serait également commercialisée et serait positionnée comme une alternative moins chère, à la manière de l’actuelle Xbox One S. Les deux consoles seraient pleinement rétro compatibles avec les jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox.

Enfin, une troisième console est également attendue, pour 2019 cette fois. Il s’agirait d’une version de la Xbox One S sans lecteur de disque. Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler de cette console, mais selon Windows Central, Microsoft pourrait dévoiler cette version sans disque dès le mois prochain, en vue d’une commercialisation au printemps 2019. La console serait accompagnée d’un programme permettant de transférer gratuitement des jeux physiques en version dématérialisée.