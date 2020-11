Les nouvelles icônes de Google ne vous plaisent pas ? Cette extension vous permet de récupérer les anciennes

Google a récemment modifié l’ensemble des icônes de sa G Suite. Mais le nouveau look de Gmail, Calendar, Drive, Maps et Home est loin de plaire à tout le monde.

Surtout pour un certain Claudio Postinghel, un designer qui a mis au point une extension pour Chrome, qui permet de récupérer les anciennes icônes, plus variées et il est vrai, bien plus facilement identifiable.