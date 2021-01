Les nouveaux MacBook pros seraient plus carrés, et sans Touch Bar

L’analyste Ming-Chi Kuo de la firme TF International Securities est de retour avec de nouvelles informations sur les prochains MacBook Pro.

Le premier changement serait esthétique. Les MacBook Pro deviendront en effet plus carrés, à la manière du récent iPhone 12. Il s’agirait du premier changement de design depuis 2016. L’information a également été confirmée par Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg.

Deux tailles d’écrans seraient proposées : 14 pouces et 16 pouces. Et aucun modèle n’intégrera de puce Intel, Apple étant passé à sa propre puce, l’Apple Silicon.

Autre changement, un peu plus attendu par les consommateurs : la disparition de la Touch Bar. Ce petit écran OLED, placé au-dessus du clavier, n’a jamais convaincu les utilisateurs. L’écran était moins pratique de vraies touches et rencontrait souvent des problèmes (freeze, redémarrage, etc.).

Enfin, ces nouveaux MacBook Pro disposeraient d’un connecteur MagSafe. Depuis l’introduction de l’USB-C sur ses portables, Apple avait abandonné son connecteur magnétique, mais celui-ci pourrait faire son grand retour. La marque à la pomme a toujours été friande des aimants et l’introduction de la technologie MagSafe sur l’iPhone 12 ne doit pas être étrangère à son retour sur MacBook Pro.

Ces nouveaux modèles sont attendus pour le troisième trimestre 2021.