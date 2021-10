Les nouveaux MacBook Air, complètement repensés, attendront 2022

Toujours est-il que Prosser, accompagné du graphiste RendersByIan, ont modélisé ces nouveaux MacBook Air, qui, selon toute logique, bénéficieront eux aussi d’un nouveau look, tout comme les récents MacBook Pro de 14 et 16 pouces , récemment dévoilés par la marque à la pomme.

Et comme avec Apple, une rumeur ne vient jamais seule, on sait déjà à quoi ressembleront ces nouvelles machines . Du moins si on en croit Jon Prosser, un serial leaker dont la crédibilité a bien souffert ces derniers temps, il faut bien le reconnaître.

On retrouverait ainsi un port Magsafe 3, pour recharger l’ordinateur magnétiquement, deux ports Thunderbolt 3 et un port jack. Pas de port HDMI ni de port SD donc, comme sur les modèles Pro. Autre changement, visuel cette fois : une fois ouvert, l’ordinateur portable ressemblerait au récent iMac de 24 pouces, avec une bordure d’écran blanche, et plus fine, comme sur les récents MacBook Pro. Ce qui implique la présence d’une encoche.

Enfin, dernier détail attendu : la présence de multiple coloris. Sans doute les mêmes que ceux proposés sur l’iMac 24 pouces, qui pour rappel, est décliné en 7 couleurs (vert, jaune, orange, rouge, mauve, bleu et gris). Mais pour savoir si Jon Prosser a vu juste, il faudra être patient. Apple ne devrait pas dévoiler ce nouveau MacBook Air avant le troisième trimestre 2022.