On savait que Google allait tenir une conférence de presse à New York le 9 octobre prochain, afin de présenter ses smartphones Google Pixel 3 et de nouveaux chromebooks. Mais ce qu’on ignorait, c’est que la firme de Mountain View allait faire de même à Paris.

Les nouveaux Google Pixel 3 seront commercialisés en France - © Tous droits réservés

Jusqu’à présent le Pixel 2, sorti en octobre 2017, n’était disponible qu’en Allemagne, en Australie, au Canada, aux États-Unis, à Porto Rico et au Royaume-Uni. La version XL quant à elle était disponible également en Espagne, en Italie et à Singapour. Le Pixel 3 XL, qui pour rappel sera à priori doté d’un écran de 2960 x 1440 pixels, d’un processeur Snapdragon 845, de 4 Go de RAM et deux modules photos en façade, n’a certes pas été annoncé en Belgique. Mais ces smartphones n’ont, géographiquement, jamais été aussi proches de nous. Ce qui devrait pousser quelques fans à faire un tour à Lille ou Paris…