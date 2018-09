Les nouveaux cadrans de l’Apple Watch ont été filmés en studio

L’Apple Watch Series 4, disponible depuis ce matin, propose de nouveaux cadrans tirant profit de l’écran 30% plus grand. Et comme d’habitude, la marque à la pomme n’a pas fait les choses à moitié.

Ces nouveaux cadrans, présentés lors de la keynote du 12 septembre dernier, s’appellent Fire and Water, Liquid Metal ou encore Vapor. Soit des flammes, de l’eau, de la vapeur ou du métal liquide qui se propagent sur tout l’écran, épousant les nouvelles courbes arrondies de la cinquième version de la montre connectée d’Apple.

Ces effets, très réussis, n’ont pourtant pas été générés par ordinateur. Dans un court making of, publié par le site Cool Hunting, on apprend que tout a été filmé dans un studio. Une réplique géante du cadran de la montre a été recréée, afin de l’inonder de flamme, d’eau, ou encore de vapeur. “Nous aurions pu faire cela numériquement, mais nous avons tout tourné dans un studio. C’est tellement révélateur du fonctionnement de notre équipe de conception. Il s’agissait de réunir nos différents talents pour créer ces éléments. Il y a bien sûr des directeurs artistiques, des experts de la couleur et des graphistes, mais aussi des modélistes qui ont aidé à construire ces structures”, explique Alan Dye, vice-président du design des interfaces utilisateurs au sein d’Apple.