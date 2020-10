Les nouveaux AirPods d’Apple pourraient arriver dès l’année prochaine

La firme de Cupertino planche sur de nouvelles versions des AirPods et AirPods Pro. Et leur annonce pourrait se faire au début de l’année prochaine. Après avoir annoncé que les Airtags pourraient arriver plus vite que prévu, voici une nouvelle promesse qui réjouira les AppleAddicts.

Selon un nouvel article de Bloomberg, les deux versions disposeraient d’un nouveau look, ainsi que d’une nouvelle puce par rapport à l’actuelle puce H1 présente dans les AirPods Pro.

La tige des AirPods va-t-elle disparaitre ?

La seconde génération de ces écouteurs sans-fil offrant une réduction active de bruit pourrait abandonner la tige au profit d’un design plus compact et plus rond. Apple s’inspirerait du look des Galaxy Buds Plus de Samsung ou des Pixel Buds de Google. Soit des “boutons” qui viennent se placer dans le creux de l’oreille.

Quant aux AirPods classiques, ils emprunteraient le look des actuels AirPods Pro, avec une tige plus courte et des embouts en silicone remplaçables. La batterie serait également améliorée. Actuellement, les AirPods classiques offrent jusqu’à 5 heures d’écoute sur une seule charge et plus de 24 heures d’écoute grâce au boîtier. Les AirPods Pro offrent quant à eux 4,5 heures d’écoutes sur une seule charge avec la réduction active de bruit activée, et plus de 24 heures d’écoute grâce au boîtier.

Un casque et un troisième HomePod

Enfin, Bloomberg revient rapidement sur deux nouveaux produits : le casque over-ear AirPods Studio, toujours en développement, et un troisième HomePod. Le casque aurait selon l’article connu quelques modifications au niveau de son look (notamment l’arceau qui était trop serré). Quant à l’HomePod, il s’agirait d’une troisième version qui se placerait en termes de prix et de performances entre l’actuel HomePod et le HomePod Mini, annoncé lors de la dernière keynote.