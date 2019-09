Les nouveautés hardware d'Amazon seront présentées le 25 septembre

Amazon a envoyé, le 12 septembre dernier, les invitations à son événement de présentation hardware programmé le 25 septembre.

Amazon avait profité de l'événement de l'an dernier pour dévoiler une série d'équipements dotés de l'assistance vocale Alexa. Si la firme reste discrète sur ce qu'elle s'apprête à présenter, on peut s'attendre à en voir apparaître d'autres cette année encore.

En septembre 2018, Amazon avait annoncé des versions actualisées d'Echo Dot, Plus et Show. En terme de nouveaux produits, la compagnie avait présenté Echo Auto, Echo Input et Echo Sub, une prise Amazon Smart et un appareil à micro-ondes connecté. Parmi ces produits, Amazon avait révélé des produits créés par ses partenaires et collaborateurs, comme la Ring Stick Up Cam.

Les produits Echo actualisés feront donc sans doute une apparition, tout comme les nouveautés compatibles avec Alexa. Affaire à suivre le 25 septembre.