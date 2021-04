Les nouveautés de Google Meet rendent les réunions plus immersives

Le service de vidéoconférence de la firme de Mountain View se met à jour avec une nouvelle interface et de nouvelles options.

Une interface plus claire

À partir du mois prochain, les utilisateurs d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables verront une nouvelle interface utilisateur plus riche avec un éventail de fonctionnalités faciles d'accès qui rendront les réunions plus productives et inclusives, selon l’entreprise.

Ainsi, pour faciliter et renforcer la confiance des présentateurs lorsqu’ils prennent la parole, il sera possible d’épingler un participant pour se focaliser dessus. D’ici quelques mois, il sera également possible d’épingler plusieurs flux à la fois, “pour plus de flexibilité dans la façon de combiner les participants et le contenu”, explique Google.

Enfin, pour faciliter la navigation dans les réunions, la barre inférieure a été mise à jour pour regrouper tous les contrôles en un seul lieu. Les codes d'accès à la réunion, les pièces jointes, la liste des participants, le chat et d'autres activités se trouvent désormais en bas à droite pour créer plus d'espace vertical pour laisser plus d’espaces aux participants et aux contenus.