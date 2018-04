Les millenials fans de streaming et d'enceintes intelligentes

Une majorité de "millenials", ces personnes nées dans les années 80 et 90, est intéressée par l'achat d'une enceinte intelligente du type Amazon Echo ou Google Home, selon une étude publiée par GlobalWebIndex. Cette proportion monte même aux deux tiers chez les adeptes d'applications de streaming musical.

Il ressort donc que 66 % des internautes qui écoutent quotidiennement de la musique par le biais d'un service de streaming en ligne sont intéressés par l'achat d'une enceinte connectée intelligente. C'est dans la zone Asie-Pacifique que ce pourcentage est le plus important (70 %), devant l'Afrique et le Moyen-Orient (69 %) et l'Amérique latine (67 %). A l'inverse, il n'est que de 49 % en Amérique du Nord et de 47% en Europe.

La tendance est la même en prenant en compte, cette fois-ci, les désirs de l'ensemble des internautes, habitués ou non de ces services de streaming. Ils sont globalement 57 % à être motivés par l'achat d'un tel appareil, là encore essentiellement en Asie/Pacifique et en Afrique/Moyen-Orient (62 %). En Europe, seuls 38 % des personnes interrogées se déclarent intéressées.

Il y a peu, GlobalWebIndex révélait que 64 % des internautes dans le monde utilisaient au moins un service de streaming musical, une statistique montant même jusqu'à 76 % pour les 16-24 ans. Le leader du marché, Spotify, revendique 169,5 millions d'abonnés au 1er trimestre 2018, dont 74,5 millions d'abonnements payants.

Il s'agit de données compilées par GlobalWebIndex au 4e trimestre 2017, auprès de 38.459 internautes du monde entier âgés de 21 à 34 ans, dont 20.527 utilisateurs réguliers d'une application de streaming musical.