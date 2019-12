Les meilleurs ordinateurs de 2019

Les ordinateurs portables ne cessent d’évoluer et cette année les constructeurs ont plus que jamais fait preuve d’innovations, avec certains modèles ouvrant même la voie à de nouvelles tendances (écrans sans bord, apparition d’un double écran, etc.). Voici quelques exemples de PC qui ont particulièrement marqué 2019.

Razer Blade Stealth 13 Le fabricant américain Razer, spécialiste des PC survitaminés pour joueurs, a fait forte impression en présentant à l’IFA de Berlin (Allemagne) sa nouvelle gamme de PC portable Blade Stealth 13, dont l’une, dotée d’un puissant processeur graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, se positionne tout simplement comme le premier ultraportable au monde dédié aux gamers. L’ensemble de la gamme est compatible 4K, intègre la dernière génération de puces Intel et peut embarquer jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage (SSD).

Asus ZenBook Pro Duo C’est au Computex 2019, à Taïwan, qu’Asus a dévoilé le ZenBook Pro Duo, un PC portable doté de deux écrans OLED tactiles et d’un grand clavier mécanique. La particularité de ce modèle réside donc dans la présence d’un second écran aussi large que le principal mais situé juste au-dessus du clavier. Ces deux écrans, de respectivement 15,6 et 14 pouces de diagonale, sont tous les deux 4K. Ici, le deuxième écran permet d’étendre l’affichage d’une fenêtre ou bien d’afficher un menu spécifique. Pour le reste, ce PC est équipé d’un processeur Intel Core i9 associé à un processeur graphique Nvidia RTX 2060. Configurable, il peut embarquer jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To d’espace de stockage.

HP Spectre x360 13 pouces La présentation de la nouvelle génération de PC hybride (mi-ultraportable, mi-tablette) haut de gamme HP Spectre x360 13 pouces n’est pas passée inaperçue. Si ses lignes demeurent quasiment les mêmes que l’ancienne génération, son écran de 13,3 pouces ne laisse plus apparaître que des bords très fins, pour atteindre un rapport écran/corps de l’appareil record de 90%. Cela signifie aussi qu’une fois replié l’ordinateur gagne plus de 2 cm en profondeur. Sur cette gamme, HP propose par ailleurs deux types d’écrans, du Full HD et du 4k. Le HP Spectre x360 13 puces fonctionne à l’aide de puces Intel Core i5 ou i7 selon les modèles, associées à une mémoire vive de 8 à 16 Go et à un espace de stockage (SSD) pouvant atteindre 1 To. A noter qu’un bouton sur le côté du clavier permet de désactiver la webcam et donc de préserver son intimité. HP annonce enfin une autonomie remarquable de 22 heures !