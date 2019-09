Les méga-écrans 16K de Sony pourront être installés chez les particuliers

Sony a fait une apparition au salon CEDIA Expo 2019 la semaine dernière et a annoncé que les écrans Crystal LED de 20 mètres présentés en début d'année à destination des cinémas pourront être configurés pour devenir des home cinémas.

Sony avait présenté il y a quelques mois ses écrans 16K LED qui visaient les espaces professionnels et commerciaux. Depuis, l'entreprise propose un système configurable qui permet d'adapter la taille de l'écran aux foyers.

La modularité de la technologie permet de personnaliser la taille de l'écran, son ratio et sa résolution (de 8K à 16K) en fonction des attentes en home cinéma de chacun. Pour profiter d'une expérience HD, les utilisateurs peuvent combiner 18 éléments du système pour créer un écran de plus de 2m de large sur 1m de hauteur. Pour atteindre l'affichage 4K, 8K et 16K, les cinéphiles devront acheter respectivement 72, 288 et 576 éléments. De telles résolutions sont rendues possibles grâce à des micro-LED ultra fins mesurant la moitié du diamètre d'un cheveu.

A noter que Sony n'a pas encore dévoilé le prix des éléments de cette technologie. Mais à en croire TechHive qui estime à 10.000$ chaque module, il faudrait débourser plus de 5 millions de dollars pour bénéficier d'un affichage à la résolution 16K, ce qui n'est pas à la portée de tous les foyers !