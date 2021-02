Les manettes PS5 et Xbox Series X seront bientôt compatibles avec iOS

Après la prise en charge des masques (à condition d’avoir une Apple Watch), iOS 14.5 prendra également en charge les manettes Xbox et la DualSense de Sony.

Les manettes rejoindront prochainement les manettes MFi (Made for iPhone) ainsi que les DualShock 4 et Xbox One, actuellement compatible avec iOS, iPadOS, macOS et tvOS.

Pour rappel, ces manettes permettent notamment de contrôler plus facilement des jeux issus du catalogue Apple Arcade, mais également des jeux compatibles issus de l’App Store.

Si vous êtes déjà sur la bêta d’iOS 14.5, ou si vous souhaitez connecter une manette plus ancienne, voici les marches à suivre :

POUR CONNECTER UNE MANETTE DUALSENSE (sur iOS 14.5)

Appuyez simultanément sur la touche PS et le bouton de partage jusqu’à ce que la manette clignote en bleu. Sur votre appareil (iPhone, iPad et Apple TV), rendez-vous dans les réglages, puis dans le sous-menu "Bluetooth”. Votre manette devrait apparaître dans la liste des appareils reconnus. Cliquez sur “DualSense Wireless Controller”.

POUR CONNECTER UNE MANETTE XBOX SERIES X (sur iOS 14.5)

Appuyez sur le bouton d'appairage de la manette pendant trois secondes. Sur votre appareil (iPhone, iPad et Apple TV), rendez-vous dans les réglages, puis dans le sous-menu "Bluetooth”. Votre manette devrait apparaître dans la liste des appareils reconnus. Cliquez sur “Xbox Wireless Controller”.

POUR CONNECTER UNE DUALSHOCK 4 (sur iOS 14.4)

Appuyez simultanément sur le bouton "PlayStation" et le bouton "Share". Une lumière clignotera pour indiquer que la manette est prête à être connectée. Sur votre appareil (iPhone, iPad et Apple TV), rendez-vous dans les réglages, puis dans le sous-menu "Bluetooth”. Votre manette devrait apparaître dans la liste des appareils reconnus. Cliquez sur “DUALSHOCK 4 Wireless Controller”. La lumière de la DUALSHOCK 4 deviendra alors rose.

POUR CONNECTER UNE MANETTE XBOX ONE (sur iOS 14.4)