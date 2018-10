Les magasins Amazon arriveraient bientôt en Europe

Amazon a ouvert en début d'année son premier magasin "Go" dans sa ville natale, Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis. La particularité de cette enseigne est qu'il n'y a pas de caisse à sa sortie.

Tout fonctionne grâce à l’app Amazon Go installée sur votre smartphone et qui va détecter quand le client rentre dans un magasin. À l’intérieur du bâtiment, une série de caméras et de capteurs vont détecter qui achète quel produit. Une fois que vous quittez Amazon Go, vos achats physiques sont débités de votre compte Amazon.

Quatre Amazon Go ont ouvert à Seattle et à Chicago. Il devrait y en avoir 3000 outre-Atlantique d’ici 2021. Prochainement, New York et San Francisco devraient également voir des Amazon Go fleurir dans leurs rues, mais aussi… en Europe !

Selon le Times, Amazon souhaiterait ouvrir des magasins Go au Royaume-Uni. Le géant du commerce en ligne serait intéressé par plusieurs sites d’approximativement 465 mètres carrés pour y implanter ses enseignes physiques.

Pour le moment, Amazon n’a pas encore communiqué officiellement sur l’expansion à l’international de ses magasins. Actuellement, Amazon possède déjà sept magasins au Royaume-Uni au travers de Whole Foods, chaine américaine spécialisée dans l’alimentation bio rachetée en juin 2017.