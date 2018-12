Les Lemmings sont de retour sur mobile

Le jeu de réflexion, édité par Psygnonis en 1991 sur Amiga, n’avait plus connu de nouvelle version depuis 2006.

Si vous êtes un enfant des années 90, vous connaissez très certainement les Lemmings, ces petites créatures vertes et bleues, qu’il fallait amener d’un point A à un point B en mettant tout en oeuvre pour les garder en vie. En plus d’avancer tout droit, ce qui pouvait très souvent les conduire jusqu’à la mort, les Lemmings étaient capables de creuser, sauter avec l’aide d’un parapluie, construire des escaliers, escalader ou encore se sacrifier en explosant. Autant d'aptitudes avec lesquelles le joueur devait jongler pour parvenir à ses fins.

La saga a connu plusieurs épisodes sur un grand nombre de plateformes (Amstrad, Atari, Commodore 64, Game Boy, Macintosh, Windows, Master System, PlayStation...), la dernière version étant celle sortie en 2006 sur PlayStation Portable. Depuis, les Lemmings s’étaient fait trop discrets. Jusqu’à aujourd’hui, avec une sortie surprise sur iOS et Android.

Cette nouvelle version, développée par Sad Puppy Limited et éditée par Sony, fait malheureusement la part belle aux microtransactions, comme bon nombre de jeux mobiles. Mais la version de base reste gratuite et permet d'enchaîner quelques parties sans devoir débourser d’argent. Le jeu, qui est une création originale et non une adaptation d’un ancien épisode, a entièrement été pensé pour les appareils tactiles et se joue à la verticale (ce qui est dommage sur tablette, mais soit). Chaque stage est généré aléatoirement, mais une équipe de développeur s’occupe de la partie curation, ce qui évite de se retrouver face à des niveaux mal conçus.

Pour tous les nostalgiques, le jeu est à télécharger par ici pour la version iOS, et ici pour la version Android.