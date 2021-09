Les jeux vidéo Aladdin, Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle reviennent dans une édition complète

En 2019, Disney publiait une compilation comprenant le jeu Aladdin et Le Roi Lion. Deux ans plus tard, cette collection s’agrandit avec l’arrivée du Livre de la Jungle, et de quelques surprises bienvenues.

15 versions sinon rien

Disney Classic Games Collection : The Jungle Book, Aladdin, and The Lion King, c’est son (long) titre, propose non seulement les trois jeux, mais également toutes les versions sorties sur différentes plateformes à l’époque.

Au total, la compilation propose donc 15 versions de ces trois jeux, dont la version SNES d’Aladdin, réalisée par Shinji Mikami, qui n’est autre que le père de la franchise Resident Evil (deux salles, deux ambiances). Voici la liste complète des versions regroupées dans cette compilation, chaque plateforme étant considérée comme une version à part entière :