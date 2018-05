Les jeux PlayStation 2 font leur entrée dans le service PlayStation Now

Le "Netflix du jeu vidéo" signé Sony proposera désormais des jeux PS2 en plus des jeux PS3 et PS4 déjà présents.

Pour rappel, le service PlayStation Now permet de jouer à des centaines de jeux PlayStation 3 et PlayStation 4 (et donc PS2 depuis peu) en streaming, directement sur la console ou sur PC. Une fois abonné, le joueur choisit son jeu comme il choisirait sa série sur Netflix ou son album sur Spotify, et peut en profiter immédiatement, sans téléchargement, et sans limites de temps. Du moins si la qualité de la connexion internet est suffisante...

Après un changement d'interface en février, c'est donc l'arrivée de 12 classiques qui viendront ravir les plus nostalgiques :