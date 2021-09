Les jeux Nintendo 64 pourraient rejoindre le catalogue Switch online

Quelques semaines après l’annonce de l’arrivée des jeux Game Boy et Game Boy Color dans l’abonnement Nintendo Switch Online, une autre rumeur annonce l’arrivée de titres issus de la Nintendo 64.

Et c’est une fois de plus le podcast Nate the Hate qui annonce la nouvelle. " Aujourd'hui, je voudrais ajouter à cela (l’arrivée des jeux Game Boy) que oui, ces informations sont exactes et que l'une des plates-formes qui arrivera sur Nintendo Switch Online à l'avenir est la révolutionnaire Nintendo 64. "

L’arrivée de titres Nintendo 64 serait par ailleurs accompagnée d’une augmentation des prix. À l’heure actuelle, l’abonnement, qui coûte 3,99 euros par mois (ou 19,99, euros par an) permet d’accéder à 80 jeux NES et une cinquantaine de jeux SNES. Mais selon Nate the Hate, les jeux N64 seraient proposés dans une formule " premium ", et donc plus coûteuse.

Rappelons également qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une rumeur, et qu’elle n’a pas été corroborée par d’autres médias. Contrairement à l’annonce concernant les jeux Game Boy, qui, elle, avait été confirmée par le site Eurogamer.