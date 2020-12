Les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine.

Top 5 des jeux les plus regardés sur Twitch

Sorti la semaine dernière, Cyberpunk 2077 se fait remarquer en prenant d'ores et déjà la deuxième place. Just Chatting reste tout de même bien ancré à sa place de premier.

1. Just Chatting est toujours en tête. Le jeu totalise 422.169 heures visionnées de plus. Son total d'heures représente 55,37 millions sur les sept derniers jours. Mais pour combien de temps restera-t-il sur le haut du podium ?

2. Cyberpunk 2077 arrive à la deuxième place cette semaine. 41,3 millions d'heures visionnées pour le jeu sorti la semaine du 10 décembre. Des chiffres qui représentent une croissance de 250%. Cyberpunk 2077 est bien parti pour rester dans les jeux les plus regardés des prochaines semaines.

3. Fortnite descend à la troisième place du podium. Le jeu perd 1,9 million d'heures streamées et le trou se creuse avec le premier. Au total, Fortnite cumule 25,67 millions d'heures.

4. World of Warcraft garde sa quatrième place. Et le nombre d'heures regardées augmente même cette semaine : plus 12%, ce qui équivaut à 2,44 millions d'heures. Avec ses 21,90 millions d'heures totales, le jeu pourrait bientôt prendre la place de troisième.

5. League of Legends se classe en cinquième position avec une chute de 17,3%. Moins 4,80 millions d'heures streamées en moins font redescendre le jeu à un total de 19,34 millions d'heures.