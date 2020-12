Les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine

Quels jeux passionnent les gamers cette semaine sur Twitch ? Voici les derniers chiffres pour comprendre ce qui s’est passé ces sept derniers jours sur la plateforme de streaming.

Top 5 des jeux les plus regardés sur Twitch

Pas de changement dans le classement des jeux les plus regardés cette semaine. Just Chatting reste sur le podium, Fortnite toque à sa porte et Minecraft clôture ce Top 5.

1 - Just Chatting est toujours au top cette semaine. Le jeu ne connaît que rarement une baisse du nombre de vues. Une fois n’est pas coutume, le nombre d’heures visionnées a augmenté de 3,3% pour atteindre 54,25 millions d’heures en cumulé.

2 - League of Legends continue sa chute avec plus de 2,13 millions d’heures visionnées perdues cette semaine. En deux semaines, le jeu perd donc environ 5,5 millions d’heures et compte dorénavant 24 millions d’heures passées sur le jeu.

3- World of Warcraft reste à la troisième place. Après sa grosse remontée la semaine dernière, le jeu continue de monter tranquillement pour atteindre les 22,1 millions d’heures regardées par ses streamers. La question que l’on se pose désormais : quand est-ce que cette remontée s’arrêtera ?

4 - Fortnite, en quatrième position comme la semaine précédente, voit ses streamers regarder encore un peu plus le jeu. Plus de 3,89 millions d’heures de gagnées sur les sept derniers jours (+3,8%).

5 - Minecraft, en cinquième position, continue de chuter (légèrement). Moins 1,6%, soit 282.717 heures de moins sur la première semaine du mois de décembre. Pourtant, Minecraft garde ses 17 millions d’heures streamées en une semaine.

Top 5 des jeux les plus tendance sur Twitch

World of Warcraft au sommet de la tendance depuis 15 jours ne laisse que très peu de place aux autres cette semaine.

1 - World of Warcraft reste numéro un des tendances encore cette semaine, et ne cesse de monter en puissance : encore une belle croissance de 21,4% pour 12,11 millions d’heures regardées en plus.

2 - FIFA 21 arrive dans ce top en deuxième position. On a presque l’impression qu’il copie son aîné puisque le jeu vidéo de football voit son nombre d’heures augmenter de 21,4% cette semaine. Ce qui fait environ 2,54 millions de gagnés.

3 - Call Of Duty : Warzone se place troisième avec 2,52 millions d’heures regardées en plus cette semaine, soit une hausse de 40,6%.

4 - Just Chatting est numéro quatre des tendances de la semaine. Une légère hausse de 3,3% qui lui fait gagner 1,75 million d’heures cette semaine.

5 - Immortals Fenyx Rising tient le bout du top tendance de la semaine. C’est un peu plus de 1,12 million d’heures streamées ces sept derniers jours. Que peut-on lui souhaiter, à part d’aller le plus haut possible ?