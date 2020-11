Les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine.

1. Just Chatting garde la tête du classement. Le jeu connaît même une croissance de 7,1% avec plus de 53 millions d'heures visionnées.

Just Chatting refait surface sur le podium. Et World of Warcraft étonne cette semaine.

Top 5 des jeux les plus tendance sur Twitch

Cette semaine, encore des surprises et des explosions de score. Call Of Duty : Modern Warfare en fait partie tandis que Destiny 2 fait une apparition timide dans les tendances.

1. World of Warcraft est le numéro un de la semaine. On ne le cache pas, sa montée fulgurante fait de lui la tendance des sept derniers jours : 15 millions d'heures regardées en plus par rapport à la semaine dernière.

2. Just Chatting gagne 3,5 millions d'heures de plus que la semaine dernière. De loin, on dirait que l'augmentation de 7% ne représente pas grand-chose mais pour Just Chatting, ça veut dire beaucoup : une deuxième place au classement des tendances de la semaine. Pas mal. Vraiment, pas mal.

3. Call Of Duty : Modern Warfare prend les rênes de la troisième position : 3,4 millions d'heures en plus. C'est l'explosion côté pourcentage : +124%. Belle perf'.

4. Counter-Strike : Global Offensive salue tout le monde et prend la place de quatrième. Sans trop se faire remarquer, le jeu enregistre quand même 30% d'heures visionnées de plus que la semaine dernière : 3,1 millions.

5. Destiny 2 ferme le classement des tendances de la semaine. Son score ? Un peu plus du double d'heures visionnées par les gamers par rapport à la semaine d'avant, 1,8 million, ce qui correspond à une hausse de 59,8%.