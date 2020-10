Les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine.

5. Call of Duty : Modern Warfare , garde sa cinquième place sur les sept derniers jours avec un score en légère augmentation. Plus de 4,3% sur les heures regardées. Le jeu atteint la barre des 16,2 millions.

3. Among Us , toujours troisième sur les sept derniers jours, perd près de 2,93 millions d'heures regardées au cumulé. Une chute qui représente 11% de son total de visionnages.

Just Chatting garde sa place au sommet des jeux les plus regardés tandis que Call Of Duty : MW refait surface timidement.

Top 5 des jeux les plus tendance sur Twitch

Chaque semaine, de nouvelles entrées fracassantes dans le classement. Cette semaine, Call of Duty : Black Ops Cold War poursuit sa montée fulgurante tandis que Special Events apparaît en première place des tendances.



1. Special Events explose les portes du podium grâce à une montée grandiose dans le classement. C'est plus de 12,4 millions d'heures visionnées en plus par rapport à la semaine dernière, ce qui chiffre en pourcentage à 1,548 %. Énorme.

2. Call of Duty: Black Ops Cold War arrive en deuxième place des tendances car son apparition la semaine dernière n'était que le début. Avec 5,2 millions d'heures regardées en plus par rapport à la semaine dernière, le jeu connaît une augmentation de 255,4%.

3. World of Warcraft, apparaît en troisième position avec 46,9 % de visionnages de plus qu'il y a sept jours. Une montée qui se chiffre à 3,45 millions supplémentaires.

4. Amnesia: Rebirth entre à la quatrième place du classement avec plus d'1,86 millions de vues en plus par rapport à la semaine dernière.

5. Minecraft, engrange 1,31 millions d'heures visionnées supplémentaires (+14,3%) et vient clôturer le top des tendances.