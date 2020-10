Les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine.

Top 5 des jeux les plus regardés sur Twitch

Just Chatting est de retour au sommet du classement, marqué par un chassé-croisé de jeux vidéo.

1. Just Chatting repasse en tête du classement. Avec une croissance de 12,9%, le jeu vidéo passe la frontière des 45,5 millions d'heures regardées.

2. League of Legends prend la deuxième place cette semaine. Avec une baisse de 8,1%, LOL engrange 39 millions d'heures regardées.

3. Among Us connaît une croissance minuscule mais une croissance quand même. Plus 0,7% cette semaine pour le jeu, qui chiffre ses heures regardées à 26,67 millions. Among Us maintient sa troisième place.

4. Fortnite enregistre plus de 2 millions de vues cette semaine et prend la quatrième place. Le jeu atteint 19 millions d'heures regardées grâce une croissance de 15,9%.

5. Call of Duty : Modern Warfare clôture le top de cette semaine avec un score moins glorieux que les semaines précédentes. Moins 15,3% d'heures regardées, ce qui fait passer le jeu en cinquième position avec 15,3 millions de vues.