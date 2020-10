Les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine.

Top 5 des jeux les plus regardés sur Twitch

Cette semaine, tous les jeux chutent en nombre de vues mais gardent la place qu'ils avaient il y a sept jours.

1. League of Legends, au sommet depuis plusieurs semaines, atteint les 41 millions d'heures de streams. Par rapport à la semaine dernière, le jeu chute de 2,7% dans son cumul de visionnage.

2. Just Chatting enregistre la plus faible baisse cette semaine (0,1%) et maintient ses 40 millions d'heures visionnées.

3. Among Us perd 10 millions de vues par rapport à la semaine dernière. Un chiffre en baisse de 29,8% qui malgré tout, le fait demeurer en troisième place du classement des jeux les plus regardés.

4. Call of Duty : Modern Warfare plante la tente aux portes du podium. MW repasse la barre des 18 millions de streams en cumulé suite à une baisse de 2,6%.

5. Fortnite ferme encore le classement cette semaine. Le jeu, en chute, perd 10,3% d'heures streamées et redescend à 16 millions d'heures visionnées.