Les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine.

Quels sont les jeux qui passionnent le plus les gamers sur Twitch en ce moment ?

Top 5 des jeux les plus regardés sur Twitch

Le classement reste stable par rapport à la semaine dernière, avec des progressions continues pour la plupart des jeux, hormis "Fortnite" et "Call of Duty : Modern Ware Fare", qui maintiennent néanmoins leur place dans le Top 5.

1. Just Chatting, le concept de discussions en live streaming sur Twitch, fait toujours autant d'émules et reste en première position devant les jeux vidéo, avec plus de 42 millions d'heures visionnées, une augmentation de 3,2% depuis la semaine dernière.

2. League of Legends, le poids lourd, reste en deuxième position avec plus de 32 millions d'heures visionnées, soit une croissance positive de 3,9% par rapport à la semaine dernière.

3. Fortnite, avec presque 24 millions d'heures visionnées cumulées, malgré un coefficient négatif de 4,7% cette semaine, se maintient à la troisième place.

4. Grand Theft Auto V poursuit sur sa lancée, avec plus de 21,5 millions d'heures visionnées, soit un coefficient positif de 2,3%.

5. Call of Duty : Modern Warfare, continue sa perte de vitesse entamée la semaine dernière (-5,8%) et totalise plus de 18,5 millions d'heures visionnées.