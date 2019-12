Les internautes ont regardé près de 13 milliards d'heures de live streaming en 2019

Les plateformes Twitch, YouTube Gaming, Mixer et Facebook Gaming ont eu la côte en 2019. C'est ce que rapporte le bilan "State of Streaming", établi par SteamElements et Arsenal.

Collectivement, les internautes auront donc regardé l'équivalent de 1,5 million d'années de streaming, soit 12,7 milliards d'heures au total. En 2018, le chiffre était de 10,3 milliards d'heures.

Et cette année, les internautes n'ont pas regardé que du gaming. Selon l'analyse des deux sites SteamElements et Arsenal, la catégorie IRL de Twitch (pour In Real Life, dans la vraie vie), dans laquelle on retrouve des tutos makeup, de la musique ou toute autre activité hors gaming, est en passe de devenir la deuxième catégorie la plus populaire sur Twitch en 2020.

Du côté des sites, c'est évidemment Twitch qui a attiré le plus d'utilisateurs. La plateforme aura dominé la concurrence une fois de plus, avec 9,34 milliards d'heures de streaming regardées. Loin derrière, avec 2,68 milliards d'heures, on retrouve YouTube Gaming. Quant à Mixer (la plateforme de Microsoft) et Facebook Gaming, aucun des deux sites n'a dépassé le milliard d'heures de streaming, même si leur popularité a augmenté de 149 et 210 pour cent, respectivement.

Enfin du côté des jeux, Fortnite a été détrôné par League of Legends. Grand Theft Auto V passe de la dixième place à la quatrième, ce qui n'est pas rien pour un jeu sorti en 2013. Et PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds quitte carrément le top 10.