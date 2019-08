Les instagrammeurs peuvent désormais créer leurs propres filtres via Spark AR Studio

Depuis le 13 août, Facebook propose au public en version bêta l'outil baptisé Spark AR. Il sert à créer des filtres en réalité augmentée.

La firme avait annoncé l'arrivée prochaine de cette nouveauté lors de sa conférence Facebook F8. Depuis hier, elle est accessible à tous en version bêta.

Professionnel de la high-tech ou amateur, tout le monde pourra créer ses filtres. Spark AR propose une série d'effets, de sons et d'animations à combiner. Il est possible d'insérer ses propres bruitages et objets pour parfaire son oeuvre. Une galerie spéciale contient des éléments en réalité augmentée créés par des artistes de renom.

Une fois publié sur Instagram, le filtre sera surveillé par Spark AR pour dénombrer les impressions, captures, et partages sur un temps déterminé. Les filtres créés par les utilisateurs s'ajouteront à la liste des effets déjà proposés.

Tous les outils en réalité augmentée disponibles sur Facebook, Instagram, Messenger et Portal ont été mis au point par les designers de la maison grâce à Spark AR Studio. L'outil public n'est disponible qu'en version bêta mais à en juger par le succès d'une plateforme similaire lancée par Snapchat, il est fort probable qu'il devienne une fonctionnalité définitive.