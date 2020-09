Les Game Awards auront lieu le 10 décembre

Le show, présenté par Geoff Keighley, aura bien lieu en 2020, avec une formule adaptée à la crise du coronavirus.

L’événement sera diffusé depuis plusieurs villes, depuis des studios de Los Angeles, Londres et Tokyo. Évidemment, le public sera aux abonnés absents.

Parmi les nouveautés annoncées, on note la présence d’un nouveau prix, “Innovation in Accessibility”, qui récompensera “les développeurs de logiciels et/ou de matériel qui font avancer le média en ajoutant des fonctionnalités, de la technologie et du contenu pour aider les jeux à être joués et appréciés par un public encore plus large.”

Au site Polygon, Geoff Keighley a expliqué que lors de la préparation de cette édition 2020, ils ont “beaucoup réfléchi à l'accessibilité de notre émission, et je pense que nous avons vu une tendance des développeurs qui se sont concentré sur l'accessibilité avec leurs jeux au cours des deux dernières années.”

Le show sera retransmis en direct, en 4K, sur plus de 45 plateformes à travers le monde (dont les incontournables YouTube et Twitch).

À noter que, comme à l’accoutumée, la cérémonie sera l’occasion de découvrir de nombreuses démos et des bonus intégrés à certains jeux.