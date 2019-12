Les Galaxy S10 de Samsung vont enfin pouvoir passer à Android 10

L'année 2020 débutera avec une mise à jour vers Android 10 pour une majorité des smartphones de Samsung. À commencer par la gamme S10.

Selon le site allemand GSMArena, certains utilisateurs ont déjà commencé à recevoir une notification sur leur S10, S10e ou S10+, leur indiquant qu’Android 10 et la surcouche maison One UI 2 était disponible au téléchargement (avec un poids de 1,9 Go).

Une information confirmée par Samsung, qui en a profité pour dévoiler un calendrier de déploiement de la mise à jour pour ses différents modèles de smartphones.

Janvier 2020

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy S10e

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy Note 9

Mars 2020

Galaxy A80

Avril 2020

Galaxy A6

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A9 (2018)

Galaxy A40

Galaxy A70

Galaxy A90 5G

Galaxy Fold

Galaxy Tab S6

Mai 2020

Galaxy A10

Galaxy A20e

Galaxy A50

Galaxy Xcover4s

Juin 2020

Galaxy J6

Juillet 2020

Galaxy J6+

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S5e

Août 2020

Galaxy Tab A 8 (2019)

Septembre 2020

Galaxy Tab A 10.5

Galaxy Tab A 10.1

À noter que ces dates ne sont que des estimations, et ne concernent officiellement que le Royaume-Uni. Les dates de sorties en Belgique ne devraient logiquement pas être trop différentes, mais certains pays pourraient avoir de l'avance (comme l'Allemagne) ou du retard par rapport à ce calendrier.