Les Galaxy Buds Pro de Samsung emprunteront une fonctionnalité aux AirPods Pro d’Apple

Samsung devrait annoncer prochainement sa réponse aux AirPods Pro d’Apple. D’après une fuite repérée sur le Galaxy Store, les nouveaux écouteurs du géant sud-coréen proposeront à leur tout un son spatialisé.

Cette fonctionnalité, disponible sur les AirPods Pro et le récent AirPods Max, simule un système de son surround qui change la direction de l'audio en fonction de la direction de votre tête et de la position du téléphone. Du côté d’Apple, cela ne fonctionne qu’avec du contenu adapté (notamment les films et séries disponibles sur Apple TV+), et sur certains appareils uniquement (l’Apple TV n’est étrangement pas compatible pour l’instant).

Chez Samsung, l’option sera également limitée. En effet, comme nous l’apprend le site 9to5Google, le son spatialisé ne fonctionnera que lorsque les Galaxy Buds Pro seront connectés à un téléphone Samsung sous Android 11. Et quand on sait que le déploiement de la mise à jour s’étendra jusqu’en septembre 2021, certains utilisateurs risquent d’attendre plus que d’auyres.

Enfin, les écouteurs disposeront également d’une fonction "Voice Detect”, qui détectera lorsque vous parlez et réduira le volume de la musique afin que vous puissiez avoir de brèves conversations sans retirer un écouteur ou mettre votre musique en pause.

Les Galaxy Buds Pro devraient être présentés en janvier, aux côtés de la gamme Galaxy S21. Leur prix pourrait être plus élevé que les Buds Live et les Buds+, et se situer autour des 200 dollars. À titre de comparaison, les AirPods Pro sont vendus 279 euros.