Les futurs écouteurs sans fil de Huawei se rechargeront grâce au smartphone Mate 20

Les AirPods Apple devront sans doute bientôt partager la vedette avec de nouveaux écouteurs sans fil : les Huawei Freebuds 2 Pro ont fait l'objet d'une fuite mercredi 19 septembre sur le site allemand Winfuture.

Le 16 octobre, Huawei révèlera son smartphone Mate 20 Pro doté du processeur Kirin 980, le premier au monde gravé en 7 nanomètres , comme l'a annoncé le PDG Richard Yu au mois d'août. Mais Huawei réserve d'autres surprises londoniennes, comme certaines fuites de photos le laissent présager.

Mercredi, le site allemand Winfuture a publié un cliché du deuxième modèle d'écouteurs sans fil de la compagnie : les Freebuds 2 Pro. Les premiers Freebuds présentés en mars avaient déjà créé quelques émois chez Apple et ces nouveaux écouteurs Huawei comptent bien faire de même.

Le cliché montre deux paires d'écouteurs, une noire et une blanche, en recharge. L'une est placée sur une station de recharge, l'autre au dos du Mate 20 Pro. Selon le site de high-tech, la recharge sera effectivement possible simplement en posant les écouteurs sur le nouveau téléphone. Elle pourra évidemment aussi être effectuée via un port USB-C.

Les Freebuds se distinguent des AirPods par leur usage de l'intelligence artificielle (capable de différencier votre voix dans la foule) et par la compatibilité avec l'assistant Google, qui personnalise plus que jamais l'écoute. Il faudra toutefois patienter encore un peu pour en savoir plus.



AFP