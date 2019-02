Les enceintes Google Home pourraient accueillir Apple Music

Une mise à jour de l'application Google Home indique que le service de streaming musical d'Apple pourrait rejoindre YouTube Music et Spotify sur les enceintes de la firme de Mountain View.

L'information, révélée par le site MacRumors, prouve qu'Apple s'ouvre de plus en plus et que ses "Services", comme Apple Music, iCloud ou la future plateforme de streaming vidéo se doivent d'être disponibles pour le plus grand nombre afin de grandir.

Récemment, la marque à la pomme avait surpris tout le monde en annonçant que des téléviseurs signés Samsung ou LG allaient être compatibles avec la norme AirPlay, qui permet d'envoyer n'importe quel contenu d'un iPhone ou d'un iPad sur un écran. De plus, certaines télévisions de Samsung proposeront carrément un accès à la boutique iTunes Movie Store.

L'arrivée d'Apple Music sur les enceintes Google Home est donc la suite logique de cette réflexion. Pour autant, l'activation d'Apple Music n'est pas encore possible. Elle devrait l'être dans les jours ou semaines à venir.

Actuellement, Apple Music est disponible sur iOS, macOS, tvOS, Android, Windows et les enceintes Echo d'Amazon.