Les enceintes connectées Echo et Echo Dot d’Amazon sont disponibles en Belgique

Comme l’explique l’entreprise, ce lancement est accompagné de spécificités belges. “En septembre dernier, nous avons lancé sur le marché international la dernière génération des enceintes Echo et Echo Dot. Aujourd’hui, nous mettons une version internationale de ces deux enceintes connectées à la disposition des clients belges via Amazon.fr ”, indique Eric Saarnio, vice-président, Amazon Devices EU. “Nous avons hâte de permettre à un public plus vaste d’accéder à l’enceinte Echo tout en veillant à améliorer l’expérience Alexa en continu. À cette fin, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités à la demande de nos utilisateurs belges , comme l’intégration de Spotify ou encore l’accès aux informations locales.”

Les clients ont désormais accès à leur musique préférée sur Alexa par le biais de leur compte Spotify Premium et Spotify Free . Cela se rajoute aux services de streaming musical comme Amazon Music Unlimited et TuneIn, qui permettent désormais d'écouter des radios locales comme Radio Contact et NRJ Belgique.

. Cela se rajoute aux services de streaming musical comme Amazon Music Unlimited et TuneIn, qui permettent désormais d'écouter des radios locales comme Radio Contact et NRJ Belgique. Les clients peuvent aussi écouter des podcasts sur Spotify en associant leur compte à l’application Alexa et en demandant à Alexa de lancer le podcast de leur choix. Il suffit de dire “Alexa, joue le podcast Coming Out sur Spotify.”

en associant leur compte à l’application Alexa et en demandant à Alexa de lancer le podcast de leur choix. Il suffit de dire “Alexa, joue le podcast Coming Out sur Spotify.” Ils ont accès aux informations locales provenant par exemple du Journal La Première, RTL Info et VRT ainsi qu’aux sources d’informations mondiales comme Reuters News Briefing, Al Jazeera Briefing, CNN Flash Briefing et BBC World Service.

comme Reuters News Briefing, Al Jazeera Briefing, CNN Flash Briefing et BBC World Service. Alexa est désormais également doté de connaissances locales en matière de football, de jours fériés, d’événements culturels, d’alimentation, d’histoire, de lieux, ou encore de célébrités. Faites le test en demandant “Alexa, qui est le roi ?”, “Alexa, quand est le prochain match de Jupiler League ?”, ou “Alexa, quand est la fête nationale ?”

Enfin, les deux enceintes proposent une fonctionnalité multiroom. Il est ainsi possible de regrouper et de synchroniser différentes enceintes Echo afin de diffuser la même musique dans chaque pièce.

Les “Skills” d’Alexa

Les clients en Belgique pourront également accéder aux Skills Alexa(soit des compétences qui permettent d’enrichir l’assistant) en français et en anglais par le biais des Skills stores français et américains. Alexa Skills Kit permet aux développeurs de créer des Skills dans différentes catégories : culture générale, quiz, jeux, bien-être, sons pour dormir, recettes et bien plus.

L’Echo et Echo Dot (version internationale) sont désormais disponibles sur la version française d’Amazon. La version internationale d’Echo coûte 99,99 euros et la version internationale d’Echo Dot s’élève à 59,99 euros.

Enfin, petite précision : le néerlandais n’est pas pris en charge pour l’instant.