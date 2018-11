Les écouteurs Apple AirPods 2 reçoivent la certification Bluetooth

Si Apple n'a pas présenté de deuxième génération d'AirPods lors de ses conférences 2018, un nouveau modèle d'écouteurs sans fil vient de recevoir la certification Bluetooth SIG, comme le rapporte My Smart Price.

My Smart Price a repéré les modèles A2031 et A2032 d'Apple AirPod sur le site de certification Bluetooth SIG, dont l'obtention est une étape obligatoire avant la commercialisation.

Le document révèle que les AirPods 2 sont compatibles avec le Bluetooth 5.0, le plus récent des standards Bluetooth.

Apple a déposé son brevet d'AirPods avec fonctionnalité biométrique et réduction active de bruit dès mars 2017. Un nouveau dépôt de brevet en Europe et à Hong Kong laisse penser que le capteur biométrique oriente le produit vers de nouvelles fonctionnalités liées à la santé et au fitness.

La catégorisation Classe 10 s'applique en effet aux appareils de bien-être et va de pair avec les capteurs santé, fitness et bien-être, avec le traitement et la transmission de données biométriques (relatives aux mouvements et à l'échauffement du corps et aux calories brûlées), ce qui dépasse largement le champ des activités des AirPods existants.

Selon certaines sources, les AirPods 2 pourraient être étanches et intégrer la compatibilité avec Siri. L'apparition de la station de recharge sans fil annoncée il y a un an est également attendue, mais rien n'a encore été officiellement confirmé.



AFP