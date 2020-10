Les dix dates qui ont fait le succès et le scandale d’Instagram

Le 6 octobre 2010, la première version d’Instagram voit le jour sur iOS. L’idée, que l’on doit à Kevin Systrom et Mike Krieger, est conçue pour fonctionner parfaitement sur l’iPhone d’Apple, qui en est alors à sa quatrième version, l’iPhone 4. Instagram permet alors de publier des photos au format carré , dont la taille est dictée par l’écran du smartphone, à savoir 640 pixels. En plus d’une petite description, les utilisateurs peuvent également ajouter une géolocalisation, ainsi qu’un filtre. À l’époque, le réseau social en propose 11 : X-Pro II, Lomo-fi, Earlybird, Lily, Poprocket, Inkwell, Apollo, Nashville, Gotham, 1977 et Lord Kelvin. Et si leur qualité n’était pas au rendez-vous, ce n’est pas grave. Ces filtres peu subtils allaient très vite devenir une marque de fabrique. De quoi différencier au premier coup d’œil une simple photo d’une publication Instagram.

Mais 2012 marque surtout le rachat par Facebook , qui dépense 1 milliard de dollars (en liquide et en actions) pour mettre la main sur le réseau social. Et très vite, c’est le début des plusieurs changements douteux. L’une des premières décisions prises après le rachat est de se permettre d’exploiter commercialement les publications des utilisateurs . Un changement des conditions générales qui sera annulé quelques mois plus tard face aux nombreuses plaintes des utilisateurs.

Au mois de juin, plus de 100 millions de photos ont été publiées sur le service . Neuf ans plus tard, ce nombre passera à plus de 50 milliards de publications partagées sur le réseau social.

L’année des changements. D’abord visuels, avec un nouveau look plus aéré (la grille de profil passe de 5 photos par ligne à 3), mais surtout l’arrivée des photos au format paysage , qui met fin au règne des photos carrées. Les vidéos, introduites en 2013 sur l’application, passeront également au format paysage en 2015, pour une durée qui passera de 15 à 60 secondes maximum.

En 2015, une photo de Rupi Kaur sera également supprimée . On y voyait l’artiste allongée sur son lit, une tache de sang menstruel sur son jogging et sur ses draps.

Pour justifier la copie, Kevin Systrom déclarera au site The Verge qu’il y a “beaucoup de gens qui n’utilisent pas encore Snapchat dans le monde. Nous avons plus de 500 millions de personnes qui utilisent Instagram chaque mois, 300 millions au quotidien et plus de 80% d’entre eux sont en dehors des États-Unis. Je pense qu’il existe un marché géant pour des moments comme celui-ci, et je pense qu’Instagram peut être l’un des premiers à leur proposer.”

L’influence de Facebook est désormais clairement ancrée dans l’ADN d’Instagram. Plus on est gros, plus on peut se permettre “d’emprunter” des fonctionnalités aux concurrents.

2017

L’application est victime d’un piratage qui touchera plusieurs millions d’utilisateurs. Les pirates parviendront à récupérer les numéros de téléphone et les adresses mail des utilisateurs, dont les informations du compte le plus suivi de l’époque, celui de la chanteuse Selena Gomez. Son compte sera utilisé pour y publier des photos nues de son ex, le chanteur Justin Bieber.

Un moteur de recherche payant verra même le jour, permettant à quiconque d’y trouver des informations privées au sujet des comptes piratés, pour 10 dollars par recherche.

2018

Instagram dévoile IGTV, une application indépendante (mais liée à Instagram pour la connexion), basée uniquement sur le format vidéo. Afin de tenter de concurrence YouTube, IGTV permet de publier des vidéos allant de 15 à 60 minutes. Mais le succès ne sera pas au rendez-vous, du moins pas comme l’espéraient les dirigeants. Aujourd’hui, IGTV existe toujours, mais a également été intégré à l’application Instagram principale.

Enfin, 2018 marque également le départ des deux fondateurs, Kevin Systrom et Mike Krieger, depuis remplacés par Adam Mosseri.