Les dernières rumeurs concernant le Pixel 4 de Google

Le 11 septembre, les chaînes YouTube AnhEm TV et Rabbit TV ont livré les présentations les plus complètes de la gamme Pixel 4, avec de longues vidéos à l'appui, surtout concernant le modèle le plus grand de la série, le Pixel 4 XL.

La semaine dernière, 9to5Google et XDA Developers ont dévoilé des informations sur les spécificités techniques des caméras de la gamme. Le premier blog s'est entretenu avec des sources qui avançaient que le nouveau mode Motion (mouvement) permettrait aux détenteurs du smartphone d'immortaliser des clichés moins flous même en mouvement et que le mode Nuit serait encore amélioré pour prendre de bonnes photos malgré un éclairage faible. De son côté, XDA Developers a rapporté que la caméra du Pixel 4 sera dotée d'un zoom 8x.

Quelques jours avant cela, MySmartPrice avait remarqué une entrée sur le site FCC (Federal Communications Commission) américain montrant que quatre appareils Pixel 4 étaient en préparation. On s'attend à trois modèles prenant la suite des Pixel 3, 3XL, et du combiné plus abordable 3a, reste à savoir quel sera le quatrième appareil de la gamme, un appareil encore plus low-cost? Réponse dans quelques semaines...