Les dépenses pour les applications ont explosé en 2020

Sans surprise, les confinements auront profité aux applications, et en particulier aux services de streaming.

Une augmentation de plus de 3 milliards de dollars en un an

En 2020, les dépenses auront atteint les 13 milliards de dollars, et ce uniquement sur les 100 applications les plus téléchargées (hors catégorie jeux). Sur ces 13 milliards, 10,3 milliards de dollars ont été dépensés sur l’App Store d’Apple. Les 2,7 milliards restants ont été dépensés sur le Play Store de Google. Il s’agit respectivement d’une augmentation de 32% et 42%, ou de 34% en combinant les deux résultats. Les dépenses atteignaient en effet les 9,7 milliards en 2019.

Le succès des abonnements

Ces chiffres, publiés par la firme Sensor Tower, sont encore plus impressionnants quand on se concentre sur les abonnements. En effet, les abonnements représentent 11,7% des 111 milliards de dollars dépensés en achats intégrés en 2020. Pour rappel, les achats intégrés sont ces microtransactions proposées au sein d’une application ou d’un jeu. Ils permettent aux développeurs de proposer leur application gratuitement sur les différentes boutiques, tout en “bloquant” l’accès à certaines parties de l’app, à moins que l’utilisateur paye.

“Les consommateurs ont historiquement dépensé plus sur l’App Store que sur le Play Store de Google, et il en va de même pour les abonnements”, explique Sensor Tower. Pourtant, Google peut se réjouir. En effet, aux États-Unis, c’est YouTube qui se classe en première position des applications ayant rapporté le plus grâce à l’abonnement YouTube Premium. L’application est également en tête de l’App Store.