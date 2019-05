Les créateurs de TikTok envisagent de lancer un smartphone

ByteDance, l'entreprise chinoise à l'origine de TikTok, souhaiterait se lancer dans la fabrication de smartphones.

Selon des sources anonymes citées par le Financial Times, ce smartphone serait un "rêve de longue date" du PDG de ByteDance, Zhang Yiming. Le téléphone serait vendu avec plusieurs applications préinstallées, dont un service de streaming musical, l'application de news Jinri Toutiao et, évidemment, TikTok.

L'entreprise aurait approché le constructeur Smartisan en début d'année et aurait même débauché plusieurs employés. À l'époque, ByteDance justifiait ces embauches en expliquant vouloir explorer le marché de l'éducation, mais les rumeurs du Financial Times permettent de reconsidérer l'information sous un autre jour.

L'article rappelle également que malgré l'importance de l'entreprise chinoise (qui revendique plus de 500 millions d'utilisateurs mensuels et qui est valorisée à plus de 75 milliards de dollars), lancer un smartphone n'est pas chose aisée. Facebook et Amazon se sont déjà cassé les dents sur ce secteur, avec leur propre smartphone aux nombreuses applications préinstallées. De plus, un nouveau smartphone chinois risquerait de subir le même sort que Huawei, à savoir se voir interdire le marché américain.

Même si ByteDance n'a pas confirmé les rumeurs, le pari est donc très risqué.