Les créateurs de PUBG attaquent en justice les créateurs de Fortnite pour plagiat

Ce n’était qu’une question de temps avant que Bluehole attaque Epic Games en justice. Désormais la guerre des jeux Battle Royale se réglera au tribunal.

Une carte. 100 joueurs connectés. Et que le meilleur gagne. Le principe est simple et séduit des millions de joueurs. Car en ce moment, la mode est définitivement aux jeux “Battle Royale”. Et dans cette catégorie, l’actuel champion c’est Fortnite, qui enchaîne les records, écrasant par la même occasion son concurrent principal, PUBG (PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS).

On peut donc voir, dans cette plainte, une certaine jalousie de la part des équipes en charge de PUBG, un jeu qui fut LE phénomène de 2017, avant de se faire dépasser par le jeu d’Epic Games. Mais est-ce que Fortnite est pour autant une copie de PUBG ? Selon le quotidien Korea Times, PUBG Corp. a demandé à un tribunal de trancher une fois pour toutes, prenant ainsi le risque de se voir répondre officiellement que non, Fortnite n’a pas plagié PUBG.

De plus, malgré cette embrouille, Epic Games et Bluehole sont partenaires puisque Epic Games développe le moteur graphique Unreal Engine, utilisé par Bluehole pour faire tourner son PUBG. Et les deux entreprises ont un actionnaire principal (et de taille), à savoir Tencent, qui détient une grosse partie de Epic Games et est en charge de la publication de PUBG en Chine. Des liens qui pourraient jouer un rôle dans la décision judiciaire.