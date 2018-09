Les cofondateurs d’Instagram quittent Facebook

Huit ans après la création d’Instagram, Kevin Systrom et Mike Krieger quittent Facebook, qui avait racheté l’application de partage de photos en 2012.

Les deux intéressés ont confirmé une information publiée par le New York Times. Dans un communiqué, publié sur le site de l’entreprise, le CEO Kevin Systrom explique être “reconnaissant pour les huit dernières années chez Instagram et six ans chez Facebook.” Lui et Mike Krieger souhaiteraient prendre l’air et retrouver une ambiance de startup, comme à leur début.

“Nous sommes passés de 13 personnes dans l’équipe à plus d’un millier avec des bureaux dans le monde entier, tout en construisant des produits utilisés et appréciés par une communauté de plus d’un milliard de personnes. Nous avons adoré apprendre à faire croître une entreprise et à nourrir une énorme communauté mondiale. Mais construire de nouvelles choses exige que nous prenions du recul, que nous comprenions ce qui nous motive et le faire coïncider avec les besoins du monde, voilà ce que nous voulons faire. Nous sommes prêts maintenant à ouvrir le chapitre suivant.”

Pourtant, selon le site Re/Code, ces deux départs auraient été précipités par les récents déboires de la maison-mère, Facebook. Systrom et Krieger suivent la voie de Jan Koum et Brian Acton, les deux co-créateurs de WhatsApp, qui ont également quitté Facebook il y a peu, et ont depuis été très critiques envers leur ex-employeur.

Pour l’instant, Systrom et Krieger souhaitent bonnes chances aux équipes d’Instagram et de Facebook. Mais les langues pourraient se délier dans les mois à venir. En novembre, Facebook devra tenir bon pendant les élections de mi-mandat et n’aura pas droit à l’erreur. Quant à Instagram, sa croissance sera suivie de très près suite à ce départ.