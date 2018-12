Les chiffres vertigineux du CES de Las Vegas

Dans un peu plus de deux semaines va s'ouvrir à Las Vegas (États-Unis) le CES, la grand-messe de l'électronique grand public. Quelques chiffres suffisent à expliquer en quoi le Consumer Electronics Show est, chaque année, le plus grand rassemblement high-tech au monde.

- 4.400 exposants : le nombre estimé de sociétés présentes en 2018, en provenance de plus de 150 pays;

- 182.198 visiteurs : ce total englobe l'ensemble des professionnels, exposants et médias présents au CES en 2018. Environ les deux tiers sont Américains et le reste vient du monde entier, dont un peu plus de 5.000 Français;

- 250.000 m2 : la surface dédiée à l'événement, au Las Vegas Convention and World Trade Center (LVCC);

- 1 million : le nombre de mentions sur Twitter : ce nombre regroupe l'ensemble des mentions du compte @CES et du hashtag #CES2017 lors de l'édition 2018 du CES;

- 49 millions : le nombre de "stories" vues sur Snapchat en rapport avec le CES en 2018.

(CES, du 8 au 11 janvier 2019 à Las Vegas, site : ces.tech)



AFP