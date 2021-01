Les capteurs photo de l’iPhone ne devraient pas évoluer avant 2022

L’analyste ne chôme pas en ce début d’année. Dans une nouvelle note, il se penche cette fois sur les capteurs de l’iPhone, qui ne devraient pas, selon lui, connaître d’évolution majeure avant 2022.

Pour étayer son propos, l’analyste se fonde sur l’actuelle guerre des prix entre les différents fournisseurs d’objectifs. Parmi eux, on retrouve notamment Largan et Genius Electronic Optical, deux entreprises qui ont vu arriver un troisième partenaire d’Apple, Sunny Optical.

Selon Kuo, Sunny Optical se positionne sur les capteurs “haut de gamme”, pour les modèles Pro de l’iPhone, tandis que Largan est l’entreprise qui n’hésite pas à baisser ses prix pour rester dans la course, au détriment de Genius Electronic.

Résultat, cette guerre des fabricants de capteurs, et pour certain une trop grande dépendance à Apple, met un frein à l’innovation. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que l’iPhone 13 ne proposera pas de nouveautés du côté de l’appareil photo. Les capteurs et l’appareil photo étant deux choses totalement différentes.

On sait qu’Apple aime également innover côté software, comme avec le récent ajout du format Pro Raw. Les performances offertes par l’iPhone 13 devraient donc, sans aucun doute, permettre de le différencier de l’actuel iPhone 12.